2017.10 // События / "Решаем вместе" в Угличе. Хорошо, но есть над чем работать!
авторы: Елена Куликова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
Глава района Анатолий Курицин проверил готовность городских дворов, благоустроенных в рамках губернаторской Программы «Решаем вместе». В этом рейде приняли участие специалисты районной и городской администраций, члены комиссии по реализации программы «Решаем вместе», руководители и специалисты подрядной организации Мышкинского филиала государственного предприятия «Ярдормост». На местах проверяющих встречали представители ТОСов и жители домов. Всего в Угличе в рамках Программы «Решаем вместе» были благоустроены 7 дворовых территорий – заасфальтированы проезды, заменено уличное освещение, установлены скамейки и урны, оборудованы детские площадки.
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