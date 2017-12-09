2017.10 // События / "Решаем вместе" в Угличе. Хорошо, но есть над чем работать!

авторы: Елена Куликова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.

2017.10 // События / "Решаем вместе" в Угличе. Хорошо, но есть над чем работать!
 2017.10 // События / "Решаем вместе" в Угличе. Хорошо, но есть над чем работать!
 2017.10 // События / "Решаем вместе" в Угличе. Хорошо, но есть над чем работать!

Глава района Анатолий Курицин проверил готовность городских дворов, благоустроенных в рамках губернаторской Программы «Решаем вместе». В этом рейде приняли участие специалисты районной и городской администраций, члены комиссии по реализации программы «Решаем вместе», руководители и специалисты подрядной организации Мышкинского филиала государственного предприятия «Ярдормост». На местах проверяющих встречали представители ТОСов и жители домов. Всего в Угличе в рамках Программы «Решаем вместе» были благоустроены 7 дворовых территорий – заасфальтированы проезды, заменено уличное освещение, установлены скамейки и урны, оборудованы детские площадки.

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