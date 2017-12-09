2017.10 // События / К Юбилею советской милиции

авторы: Марина Стрижова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.

2017.10 // События / К Юбилею советской милиции
 2017.10 // События / К Юбилею советской милиции
 2017.10 // События / К Юбилею советской милиции

Совсем скоро мы будем отмечать важную дату в истории нашей страны – 100-летие советской милиции. В микрорайоне Солнечный прошла патриотическая акция, приуроченная к юбилею создания органов внутренних дел. На территории парка учителей сотрудники полиции, ветераны МВД и бойцы отряда «Правопорядок» посадили саженцы лип.

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