2017.10 // События / Игра - "бродилка"

авторы: Марина Стрижова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.

2017.10 // События / Игра – "бродилка"
 2017.10 // События / Игра – "бродилка"
 2017.10 // События / Игра – "бродилка"

Представить и составить текст завещания, которое написал бы Преподобный Сергий Радонежский современным детям, и красиво оформить его на свитке. Вставить пропущенные слова в текст летописца. Перевести отрывок древнерусского памятника письменности. Отгадать предмет, лежащий в чёрном ящике. Все эти задания должны были выполнить участники историко-литературной квест-игры, пройдя 5 испытаний. В игре-«бродилке», прошедшей в СОШ №2 и посвящённой житию Сергия Радонежского, приняли участие семиклассники городских и сельских школ Угличского района.

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