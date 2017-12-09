2017.10 // События / Игра - "бродилка"
авторы: Марина Стрижова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
Представить и составить текст завещания, которое написал бы Преподобный Сергий Радонежский современным детям, и красиво оформить его на свитке. Вставить пропущенные слова в текст летописца. Перевести отрывок древнерусского памятника письменности. Отгадать предмет, лежащий в чёрном ящике. Все эти задания должны были выполнить участники историко-литературной квест-игры, пройдя 5 испытаний. В игре-«бродилке», прошедшей в СОШ №2 и посвящённой житию Сергия Радонежского, приняли участие семиклассники городских и сельских школ Угличского района.
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