2017.10 // События / Есть в нашей семье традиция...
авторы: Оксана Олейникова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
В рамках Недели православной книги в музее «Под Благодатным Покровом» прошёл эрудицион. В творческом состязании приняли участие 57 учащихся начальных классов городских школ. Тема – семейные традиции.
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