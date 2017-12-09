2017.10 // События / Покров Пресвятой Богородицы
авторы: Марина Стрижова, Михаил Лабазов, Сергей Кучеренко.
14 октября православный мир отметил большой христианский праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Его история началась в Византии, и является напоминанием о явлении, произошедшем в X веке в одном из городских храмов. Светлый праздник, окутанный множеством традиций и поверий, был установлен Русской Православной Церковью в середине XII века. В этот день в Спасо-Преображенском соборе была совершена Божественная литургия, которую возглавил епископ Переславский и Угличский Феодор.
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