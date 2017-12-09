2017.10 // События / "Покровская гостёба"
авторы: Елена Куликова, Михаил Лабазов, Сергей Кучеренко.
В селе Покровское Слободского сельского поселения отметили День села. Традиционно 14 октября в престольный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. В этом году организаторы отошли от привычного сценария и обратились к истокам – вспомнили, как отмечали Покров на Руси и в родном селе.
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