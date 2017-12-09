2017.10 // События / Приятного аппетита!
авторы: Оксана Олейникова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
В СОШ № 6 изменилась система школьного питания. До недавнего времени приготовлением еды занимался индивидуальный предприниматель. Теперь завтраки и обеды школьная столовая готовит самостоятельно.
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