2017.10 // События / Создан Молодёжный Совет при Главе Угличского МР

авторы: Оксана Олейникова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.

2017.10 // События / Создан Молодёжный Совет при Главе Угличского МР
 2017.10 // События / Создан Молодёжный Совет при Главе Угличского МР
 2017.10 // События / Создан Молодёжный Совет при Главе Угличского МР

Создан Молодёжный Совет при Главе Угличского муниципального района. На его первом заседании 11 октября утвердили Положение и план работы на год. Большинством голосов председателем новой организации избрана Екатерина Преснухина.

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