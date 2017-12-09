2017.10 // События / Создан Молодёжный Совет при Главе Угличского МР
авторы: Оксана Олейникова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
Создан Молодёжный Совет при Главе Угличского муниципального района. На его первом заседании 11 октября утвердили Положение и план работы на год. Большинством голосов председателем новой организации избрана Екатерина Преснухина.
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