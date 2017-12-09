2017.10 // События / "Закон и порядок". Первый этап
авторы: Марина Стрижова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
В МЦ «Солнечный» стартовал первый в этом году этап игры «Закон и порядок». В интеллектуальном конкурсе, посвящённом знанию Уголовного Кодекса Российской Федерации, участвовали 18 команд школьников и студентов Угличского района.
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