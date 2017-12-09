2017.10 // События / Муниципальный Совет в новом составе
авторы: Елена Куликова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
11 октября состоялось первое организационное заседание Муниципального Совета городского поселения Углич IV созыва. В его работе принял участие Глава района Анатолий Курицин. На прошедшем заседании депутаты избрали председателя и заместителя председателя Совета, делегировали из своего состава представителей в районную Думу и в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на замещение должности Главы города Углича. По итогам тайного голосования председателем Муниципального Совета городского поселения Углич избрана Любовь Дгебуадзе, директор КЦСОН «Данко», а её заместителем Иван Новиков, директор Угличского Центра занятости.
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