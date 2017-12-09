2017.10 // События / "Решаем вместе". Первые итоги
авторы: Елена Куликова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
В Администрации района прошло заседание комиссии по губернаторской Программе «Решаем вместе». В Угличском районе реализация этого проекта находится на завершающем этапе. На заседании были заслушаны отчёты о выполненных работах и установлены окончательные сроки по незавершённым объектам.
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