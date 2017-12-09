2017.10 // События / МУП "Риком" информирует
авторы: Елена Куликова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
В начале октября руководитель и сотрудники муниципального предприятия «Риком» начали получать поздравления с новосельем. Эта новость оказалась более чем неожиданной, поскольку предприятие, 23 года занимающееся ритуальными услугами по адресу: ул. Ростовская, 15, никуда не переезжает и переезжать не планирует. Поздравление сопровождали и множество вопросов.
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