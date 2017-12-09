2017.10 // События / День учителя
авторы: Марина Стрижова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
Все мы родом из детства, а значит, из прекрасной школьной страны. В сердце каждого из нас – строгие и добрые, требовательные и внимательные учителя. В начале октября мы спешим поздравить любимых педагогов с профессиональным праздником. Сегодня в образовательных учреждениях района трудится полторы тысячи человек. Во Дворце культуры собрались те, кто посвятил свою жизнь одному из самых важных и благородных занятий – учительскому труду.
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