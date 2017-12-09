2017.10 // События / Углич + Мышкин + Калязин + Кашин = ?
авторы: Оксана Олейникова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.
В Угличе обсудили вопросы по развитию межрайонного партнёрства посредством создания кустовых туристических маршрутов. Инициатором встречи стала ассоциация исторических городов и поселений «Русская провинция». Идея заключается в создании единого привлекательного маршрута между городами Углич, Мышкин, Калязин, Кашин.
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