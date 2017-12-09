2017.10 // События / Бизнес-завтрак "Мегафона"

авторы: Елена Куликова, Иван Бизин, Сергей Кучеренко.

2017.10 // События / Бизнес-завтрак "Мегафона"
 2017.10 // События / Бизнес-завтрак "Мегафона"
 2017.10 // События / Бизнес-завтрак "Мегафона"

Компания «Мегафон» пригласила на бизнес-завтрак предпринимателей Углича. Сотрудники оператора рассказали об услугах для корпоративных клиентов. Более 3000 компаний Ярославской области выбирают «Мегафон» за универсальность. Кроме традиционных услуг связи голоса и мобильного Интернета, доступного на всей территории города на высоких скоростях 4G, оператор предлагает дополнительные сервисы, оптимизирующие управление компанией и контакты с клиентами без капитальных затрат.

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