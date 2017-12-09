2017.10 // События / Тёпленькая пошла...

авторы: Елена Куликова, Иван Бизин, Михаил Лабазов, Сергей Кучеренко.

2017.10 // События / Тёпленькая пошла…
 2017.10 // События / Тёпленькая пошла…
 2017.10 // События / Тёпленькая пошла…

1 октября в Угличе стартовал отопительный сезон. В тот день тепло было подано во все жилые дома и учреждения социальной сферы, но не все горожане получили его сразу. Начало сезона не обходится без проблем. Они оперативно решаются коммунальными службами, процесс находится под полным и постоянным контролем Главы района Анатолия Курицина.

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