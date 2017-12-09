2017.10 // События / Спасибо, педагоги!
авторы: Марина Стрижова, Александр Андреев, Сергей Кучеренко.
Есть в нашей жизни событие совершенно особенное. Это день, когда мы поздравляем с профессиональным праздником дорогих учителей. Накануне Дня учителя во Дворце культуры прошёл вечер чествования ветеранов педагогического труда.
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