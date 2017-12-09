2017.10 // События / День пожилого человека

авторы: Марина Стрижова, Дмитрий Артамонов, Александр Андреев, Сергей Кучеренко.

2017.10 // События / День пожилого человека
 2017.10 // События / День пожилого человека
 2017.10 // События / День пожилого человека

В осеннем календаре есть необычный день, когда сердце переполняется чувством глубокой признательности и благодарности к людям старшего поколения. Во всём мире его называют Днём пожилого человека и отмечается он 1 октября. В учреждениях и организациях нашего города и села прошли встречи, вечера отдыха, концерты. Особенным этот день стал для престарелых и инвалидов Угличского дома-интерната. Здесь впервые была организована выставка социальных услуг.

(0 Голосов)


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

UGLICH-TV.RU - неофициальный сайт СМИ "Угличское телевидение" © 20112017 Михаил Лабазов
© 20112017 Угличское телевидение. Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ76-00242 от 09 июня 2012 года. Все права на видеоматериалы под логотипом «ТНТ-Углич», опубликованные на сайте, принадлежат ООО «Угличское общественное телерадиовещание» и защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
При любом использовании видеоматериалов ссылка на uglich-tv.ru обязательна.