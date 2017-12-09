2017.10 // События / День пожилого человека
авторы: Марина Стрижова, Дмитрий Артамонов, Александр Андреев, Сергей Кучеренко.
В осеннем календаре есть необычный день, когда сердце переполняется чувством глубокой признательности и благодарности к людям старшего поколения. Во всём мире его называют Днём пожилого человека и отмечается он 1 октября. В учреждениях и организациях нашего города и села прошли встречи, вечера отдыха, концерты. Особенным этот день стал для престарелых и инвалидов Угличского дома-интерната. Здесь впервые была организована выставка социальных услуг.
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