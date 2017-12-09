2017.10 // События / Юбилей библиотеки им. И.З. Сурикова

авторы: Марина Стрижова, Александр Андреев, Сергей Кучеренко.

2017.10 // События / Юбилей библиотеки им. И.З. Сурикова
 2017.10 // События / Юбилей библиотеки им. И.З. Сурикова
 2017.10 // События / Юбилей библиотеки им. И.З. Сурикова

Осенним вечером в уютном зале Центральной библиотеки имени Ивана Захаровича Сурикова собрались любители чтения, краеведы, историки. Поводом для очередной встречи стало юбилейное историко-краеведческое заседание, посвящённое 120-летию открытия в Угличе первой публичной библиотеки. Неслучайно поздравить своих коллег пришли сотрудники Угличского музея. Уже более 10 лет они вместе с работниками библиотеки проводят Суриковские вечера, посвящённые знаменательным датам истории нашего города.

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