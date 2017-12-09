2017.10 // События / Семейный экофестиваль
авторы: Оксана Олейникова, Александр Андреев, Сергей Кучеренко.
Крылья совы рассекают звуковой поток для бесшумного полёта, а голова крутится почти на 360 градусов. Эти хищные птицы – главные враги шиншилл. Они охотятся на грызунов на закате и рассвете. Интересные факты из мира животных узнали участники семейного экофестиваля на станции юннатов.
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