2017.10 // События / В Мирном строится детсад

2017.09 // События / В Мирном строится детсад
авторы: Елена Куликова, Михаил Лабазов, Сергей Кучеренко.
В микрорайоне Мирный возобновлено строительство второго детского сада. Заказчиком объекта является Департамент строительства Ярославской области. 28 сентября его руководитель Виктор Неженец и Глава района Анатолий Курицин провели рабочее совещание на стройплощадке, осмотрели объект.
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