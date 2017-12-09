2017.10 // События / Отметил музей большой Юбилей

2017.09 // События / Отметил музей большой Юбилей

авторы: Марина Стрижова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.



Осенью 1887 года предложенная инициатива ярославского Губернатора Алексея Яковлевича Фриде, подхваченная местным купечеством, положила начало созданию в Палатах удельных князей Угличского музея древностей. Открытие совершилось в 1892 году при огромном стечении народа и в присутствии великого князя Сергея Александровича и его супруги Елизаветы Фёдоровны Романовых. 2017 год – юбилейный для музея. Уже век с четвертью старейшее учреждение культуры не только нашего города, но и всего Верхнего Поволжья, выполняет свою главную миссию – собирает и сохраняет историческую память. В малом зале ДК состоялся торжественный вечер, посвящённый этой знаменательной дате.



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