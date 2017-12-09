2017.10 // События / День туризма

2017.09 // События / День туризма
авторы: Оксана Олейникова, Александр Андреев, Сергей Кучеренко.
В Угличе отметили День туризма. 27 сентября в зале торжеств собрались работники музеев, представители туристических компаний, санаторно-туристического комплекса. С профессиональным праздником их поздравила заместитель Главы Угличского района Юлия Воронова.
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