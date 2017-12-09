2017.09 // События / Служба приходского консультирования

авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.



Как подготовиться к исповеди, как правильно подать записку, к какой иконе поставить свечку, если ребенок плохо учится? Такие простые жизненные вопросы часто возникают при входе в церковь. Прихожане адресуют их батюшке или работникам храма, но в силу разных обстоятельств не всегда получают ответ. Для решения этой проблемы, по благословению епископа Переславского и Угличского Феодора, в Угличе организована служба приходского консультирования.



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