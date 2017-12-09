2017.09 // События / Кашин глазами угличан

авторы: Марина Стрижова, Александр Андреев, Сергей Кучеренко.

2017.09 // События / Кашин глазами угличан
 2017.09 // События / Кашин глазами угличан
 2017.09 // События / Кашин глазами угличан

Крепкая дружба связывает угличских художников с Администрацией города Кашина и местным краеведческим музеем. Совместная деятельность началась с выставки кукол наших мастериц почти двадцать лет назад. На протяжении прошедших лет кашинцы познакомились с творчеством многих угличских живописцев и прикладников. В этом году впервые художники Дома дружбы пригласили своих гостей в гости и представили очередную выставку «Кашин глазами угличан».

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