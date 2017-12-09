2017.09 // События / Выставка Алексея Жабского
авторы: Марина Стрижова, Александр Андреев, Сергей Кучеренко.
В юбилейный год угличский музей преподнёс угличанам и гостям города настоящий подарок – выставку большого комплекса живописи и графики художника Алексея Жабского. Имя этого талантливого мастера хорошо знакомо. Студентом, а потом и признанным художником, Алексей Александрович в течение двадцати лет приезжал в наш город. Древняя угличская земля вдохновляла его на создание удивительно поэтичных пейзажей, натюрмортов, портретов.
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