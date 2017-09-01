2017.09 // События / Выборы - 2017

авторы: Елена Куликова, Михаил Лабазов, Сергей Кучеренко.



10 сентября в Угличском районе состоялись выборы Губернатора Ярославской области, а в Угличе в этот день выбирали ещё и депутатов городского Муниципального Совета IV созыва. Всего в Угличском районе работали 48 избирательных участков, по информации Территориальной избирательной комиссии города Углича и Угличского района выборы прошли спокойно, письменных жалоб не поступило ни в Территориальную, ни в окружные избирательные комиссии.



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