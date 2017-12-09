2017.09 // События / Подарок от благодарной столицы

авторы: Оксана Олейникова, Александр Андреев, Сергей Кучеренко.

2017.09 // События / Подарок от благодарной столицы
 2017.09 // События / Подарок от благодарной столицы
 2017.09 // События / Подарок от благодарной столицы

Ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы за столицу Михаил Копытёнков получил  ценный подарок от Правительства Москвы. Плазменный телевизор Михаилу Петровичу вручил Глава района Анатолий Курицин.

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