2017.09 // События / Подарок от благодарной столицы
авторы: Оксана Олейникова, Александр Андреев, Сергей Кучеренко.
Ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы за столицу Михаил Копытёнков получил ценный подарок от Правительства Москвы. Плазменный телевизор Михаилу Петровичу вручил Глава района Анатолий Курицин.
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