2017.09 // События / Глава района встретился с медиками
авторы: Марина Стрижова, Александр Андреев, Сергей Кучеренко.
В зале торжеств прошла встреча сельских врачей общей практики и медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов с Главой Угличского района Анатолием Курициным. В тёплой непринуждённой обстановке за чашкой чая состоялся деловой конструктивный разговор.
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