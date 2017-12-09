2017.09 // События / Глава района встретился с медиками

авторы: Марина Стрижова, Александр Андреев, Сергей Кучеренко.

2017.09 // События / Глава района встретился с медиками
 2017.09 // События / Глава района встретился с медиками
 2017.09 // События / Глава района встретился с медиками

В зале торжеств прошла встреча сельских врачей общей практики и медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов с Главой Угличского района Анатолием Курициным. В тёплой непринуждённой обстановке за чашкой чая состоялся деловой конструктивный разговор.

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