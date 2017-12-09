2017.09 // События / Подарки - школьникам и малышам
авторы: Елена Куликова, Михаил Лабазов, Сергей Кучеренко.
5 сентября Углич посетил временно исполняющий обязанности Губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. Глава региона принял участие в церемониях по открытию спортивной площадки у 8-й школы и обновлённого детского сада «Теремок».
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