2017.09 // События / Подружились дети с "Декатлоном"

авторы: Марина Стрижова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.09 // События / Подружились дети с "Декатлоном"
 2017.09 // События / Подружились дети с "Декатлоном"
 2017.09 // События / Подружились дети с "Декатлоном"

На пороге самостоятельной жизни любой человек испытывает трудности с выбором будущей профессии. Как найти своё место и не ошибиться? Для воспитанников Детского дома эта задача намного труднее. Но мир не без добрых людей. У ребят Угличского детского дома появились самые настоящие друзья – волонтёры компании «Декатлон». Дружба детей с некоторыми из них стала настолько прочной, что волонтёры, получив разрешение органа опеки и попечительства, не только принимают в своих семьях воспитанников во время каникул, но и знакомят ребят с особенностями работы в крупном магазине спортивных товаров.

(0 Голосов)


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Углич сегодня | uglich-today.ru

UGLICH-TV.RU - неофициальный сайт СМИ "Угличское телевидение" © 20112016 Михаил Лабазов
© 20112016 Угличское телевидение. Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ76-00242 от 09 июня 2012 года. Все права на видеоматериалы под логотипом «ТНТ-Углич», опубликованные на сайте, принадлежат ООО «Угличское общественное телерадиовещание» и защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
При любом использовании видеоматериалов ссылка на uglich-tv.ru обязательна.