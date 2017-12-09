2017.09 // События / Подружились дети с "Декатлоном"

авторы: Марина Стрижова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.



На пороге самостоятельной жизни любой человек испытывает трудности с выбором будущей профессии. Как найти своё место и не ошибиться? Для воспитанников Детского дома эта задача намного труднее. Но мир не без добрых людей. У ребят Угличского детского дома появились самые настоящие друзья – волонтёры компании «Декатлон». Дружба детей с некоторыми из них стала настолько прочной, что волонтёры, получив разрешение органа опеки и попечительства, не только принимают в своих семьях воспитанников во время каникул, но и знакомят ребят с особенностями работы в крупном магазине спортивных товаров.



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