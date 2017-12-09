2017.09 // События / День села в Улейме
авторы: Оксана Олейникова, Алексей Будников, Михаил Лабазов, Сергей Кучеренко.
В селе Улейма отметили традиционный ежегодный праздник – День села. Для юных жителей была организована большая развлекательная программа с конкурсами и аттракционами. Те, кто постарше, азартно играли в волейбол и футбол.
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