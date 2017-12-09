2017.09 // События / "Решаем вместе". Ремонт ДК

авторы: Елена Куликова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.09 // События / "Решаем вместе". Ремонт ДК
 2017.09 // События / "Решаем вместе". Ремонт ДК
 2017.09 // События / "Решаем вместе". Ремонт ДК

Губернаторская программа «Решаем вместе» по Угличскому району выполнена более чем на 50 процентов. Эти данные озвучил председатель комитета Ярославской областной Думы по бюджету, налогам и финансам Александр Гончаров. Во время визита в Углич Александр Германович в сопровождении Главы района Анатолия Курицина ознакомился с ходом ремонтных работ во Дворце культуры и на других объектах, вошедших в Губернаторскую программу.

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