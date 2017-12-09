2017.09 // События / Глава района встретился с жителями Северного района
авторы: Елена Куликова, Михаил Лабазов, Сергей Кучеренко.
Глава района Анатолий Курицин встретился с жителями Северного района. Мероприятие начали с отчёта главы Администрации города Светланы Ставицкой по вопросам благоустройства - что сделано, что планируется. Как выяснилось в процессе встреч с населением, которые Глава района проводит также и во время объездов микрорайонов, эта тема более всего волнует угличан. Диалог же в зале начался с отчётов руководителей управляющих компаний. За ними последовал ряд острых вопросов со стороны жителей.
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