2017.09 // События / Глава района встретился с жителями Северного района

авторы: Елена Куликова, Михаил Лабазов, Сергей Кучеренко.



Глава района Анатолий Курицин встретился с жителями Северного района. Мероприятие начали с отчёта главы Администрации города Светланы Ставицкой по вопросам благоустройства - что сделано, что планируется. Как выяснилось в процессе встреч с населением, которые Глава района проводит также и во время объездов микрорайонов, эта тема более всего волнует угличан. Диалог же в зале начался с отчётов руководителей управляющих компаний. За ними последовал ряд острых вопросов со стороны жителей.



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