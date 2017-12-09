2017.09 // События / Субботник в "Рыжечнике"

авторы: Оксана Олейникова, Александр Андреев, Сергей Кучеренко.



Чистота и порядок на лесных участках зависят от каждого из нас. Чтобы навести порядок в сосновом бору между микрорайоном Солнечный и железнодорожным вокзалом, участникам экологической акции понадобились лишь перчатки, специальные пакеты, желание принести пользу и хорошее настроение. Было собрано три восьмикубовых контейнера мусора и очищен лесной массив протяжённостью около километра.



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