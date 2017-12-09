2017.09 // События / Шестая школа распахнула двери!
авторы: Марина Стрижова, Михаил Лабазов, Сергей Кучеренко.
1 сентября во всех школах Угличского района прошли торжественные линейки, посвящённые началу нового учебного года. За парты сели более 4500 школьников, из них 490 – это первоклассники. Для двенадцати мальчишек и девчонок, учащихся 1 класса средней школы №6, начался новый этап в жизни, полный интересных открытий.
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