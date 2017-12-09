2017.09 // События / "Литературный теплоход" в Угличе
авторы: Оксана Олейникова, Александр Андреев, Сергей Кучеренко.
В рамках проекта Международного книжного фестиваля «Волжская волна» в Угличе побывал «Литературный теплоход». В составе писательского «десанта» известные российские авторы: Юрий Поляков, Сергей Шаргунов, Алексей Варламов и другие. Они познакомились с достопримечательностями и историей Углича. Больше всего гостей поразили фрески Спасо-Преображенского собора и церкви царевича Димитрия «на крови».
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