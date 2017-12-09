2017.08 // События / История Углича - история России
авторы: Марина Стрижова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
В год своего Юбилея Угличский художественный музей подарил угличанам и гостям города новую экспозицию. Расположена она на 2 этаже палат удельных князей и повествует об императорской России и о роли Углича в истории страны.
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