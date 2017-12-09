2017.08 // События / В гостях у кацкарей
авторы: Елена Куликова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
В этнографическом музее кацкарей в деревне Мартыново в соседнем Мышкинском районе закрыли выставку, посвящённую реке Кадке, и открыли новые экспозиции. На мероприятие собрались друзья и партнёры музея, мышкинские и угличские кацкари.
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