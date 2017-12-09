2017.08 // События / Обновился клуб к Юбилею

авторы: Елена Куликова, Михаил Лабазов, Сергей Кучеренко.

2017.08 // События / Обновился клуб к Юбилею
 2017.08 // События / Обновился клуб к Юбилею
 2017.08 // События / Обновился клуб к Юбилею

В селе Клементьево, Слободского сельского поселения, отметили 45-летие местного клуба. Праздник получился двойной – Юбилей и открытие после ремонта. В гости к клементьевцам приехали Глава Угличского района Анатолий Курицин и глава Слободского поселения Нина Смирнова. Народ собрался со всей округи.

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