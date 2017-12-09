2017.08 // События / Знакомьтесь - Ярославское Десятиградье
авторы: Марина Стрижова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
В Доме кино «Россия» состоялась презентация очередного номера журнала «Углече Поле». 30-й выпуск посвящён Юбилею туристического маршрута «Золотое Кольцо России». Редакционный коллектив попробовал придумать своё Ярославское Кольцо, назвав его Ярославским Десятиградьем.
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