2017.08 // События / Учительская конференция

авторы: Оксана Олейникова, Михаил Лабазов.

2017.08 // События / Учительская конференция
 2017.08 // События / Учительская конференция
 2017.08 // События / Учительская конференция

Начала работу традиционная ежегодная учительская конференция Угличского района. Она включает в себя цикл мероприятий, рассчитанных на нескольких дней. 24 августа учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, психологи, директора и заведующие приняли участие в пленарном заседании. С приветственным словом выступили Глава района Анатолий Курицин и первый заместитель директора Департамента образования ЯО Светлана Астафьева.

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