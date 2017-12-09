2017.08 // События / Первый урожай шампиньонов

авторы: Елена Куликова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.



Первый урожай шампиньонов собрали на грибной ферме в деревне Маймеры Улейминского сельского поселения. Новое производство организовано на базе бывшей молочной фермы СПК «Угличский». К реализации проекта новые владельцы хозяйства приступили почти год назад, и в настоящее время готовы обеспечивать жителей Углича и других городов свежей экологически чистой продукцией, опровергая устоявшееся мнение о шампиньоне как о безвкусном декоративном дополнении к основным блюдам.



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