2017.08 // События / Открылась воркаут-площадка
авторы: Марина Стрижова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
В День государственного флага России в микрорайоне Солнечный состоялось торжественное открытие воркаут-площадки. Многофункциональный комплекс для занятий силовой гимнастикой установлен в рамках губернаторской Программы «Мы выбираем спорт!».
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