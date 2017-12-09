2017.08 // События / "Решаем вместе". Ремонт дворов

авторы: Елена Куликова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.08 // События / "Решаем вместе". Ремонт дворов
 2017.08 // События / "Решаем вместе". Ремонт дворов
 2017.08 // События / "Решаем вместе". Ремонт дворов

У домов №4 по улице Старостина и №31 по Рыбинскому шоссе полным ходом идут строительные работы. Их дворы, которые представляют собой единую территорию, вошли в губернаторскую Программу «Решаем вместе». В процессе ремонта здесь полностью заменят асфальтовое покрытие, бордюры, обустроят автомобильные стоянки, детские площадки, установят новое освещение. Всего в этом году в числе счастливчиков 7 городских дворов. Они были отобраны областной конкурсной комиссией среди конкурентов, поскольку выполнили все условия Программы.

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