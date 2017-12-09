2017.08 // События / С заботой о Волге
авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
Старшеклассники из Ярославля, Рыбинска и шести муниципальных районов, расположенных на берегах Волги, участвуют в региональном исследовательском проекте областного правительства «Дети – Волге: проектируем будущее». Среди них и угличские школьники.
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