2017.08 // События / С заботой о Волге

авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.08 // События / С заботой о Волге
 2017.08 // События / С заботой о Волге
 2017.08 // События / С заботой о Волге

Старшеклассники из Ярославля, Рыбинска и шести муниципальных районов, расположенных на берегах Волги, участвуют в региональном исследовательском проекте областного правительства «Дети – Волге: проектируем будущее». Среди них и угличские школьники.

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