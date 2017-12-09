2017.08 // События / К Юбилею Золотого Кольца
авторы: Марина Стрижова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
В этом году исполняется 50 лет самому известному туристическому маршруту России – Золотому Кольцу. Среди входящих в него древних городов достойное место занимает Углич. В Доме дружбы открылись сразу три экспозиции, посвящённые этой памятной дате. В каминном зале представлен проект фотографа Ивана Бизина «Взгляд в прошлое».
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Углич сегодня | uglich-today.ru
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