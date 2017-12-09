2017.08 // События / Поможем детям собраться в школу!
авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
Стартовала благотворительная акция по сбору детей к школе. Организаторы просят угличан помочь многодетным и малообеспеченным семьям.
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