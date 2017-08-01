2017.08 // События / Урожай - 2017

авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.08 // События / Урожай – 2017
 2017.08 // События / Урожай – 2017
 2017.08 // События / Урожай – 2017

Фестиваль «Урожай – 2017» – грандиозный, красочный и ароматный праздник! 19 августа Успенская площадь превратилась в настоящий ярмарочный городок. Чего здесь только не было! Пироги, салаты, яблоки, томаты, картофель и другие дары природы.

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