2017.08 // События / В разгаре сенокос
авторы: Елена Куликова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
На полях района в разгаре сенокос. В этом году июльская страда из-за погодных аномалий начала лета сместилась на август. Но планы по заготовке кормов, стоящие перед сельхозпроизводителями, никто не отменял. В АО «Мир» они ещё и увеличились. Скоро здесь откроется новая ферма, а само хозяйство вошло в состав холдинга «АгриВолга» и фактически объединилось с соседней агрофирмой «Большая Волга». Директор «Большой Волги» Игорь Медведев возглавил оба предприятия и задачи у них теперь общие.
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